Взятие укрепленного города Часов Яр откроет дорогу на Славянск — стратегически важную точку Донбасса. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда», — заявил Кимаковский.

Политик напомнил, что именно с обороны Славянска началась Русская Весна на Донбассе.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что бойцы «Азова» (организация запрещена в России) отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Отмечается, что третья штурмовая бригада саботировала решение Сырского отправить ее на удержание населенного пункта.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.