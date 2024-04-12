Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР объяснили важность операции в Часове Яре

Советник Пушилина заявил, что взятие Часова Яра откроет дорогу на Славянск

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Взятие укрепленного города Часов Яр откроет дорогу на Славянск — стратегически важную точку Донбасса. Об этом РИА Новости заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск. Вот когда мы подойдем к нему, я думаю, что противник очень серьезно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда», — заявил Кимаковский.

Политик напомнил, что именно с обороны Славянска началась Русская Весна на Донбассе.

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что бойцы «Азова» (организация запрещена в России) отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Отмечается, что третья штурмовая бригада саботировала решение Сырского отправить ее на удержание населенного пункта.

Ранее у Часова Яра ВС РФ ликвидировали элитный отряд ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами