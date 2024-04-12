Посол США на Украине сообщила о предоставлении Киеву более $100 млн на модернизацию ПВО

Украина и США подписали соглашение, в рамках которого Киеву представят $138 млн на модернизацию систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила американский посол на Украине Бриджит Бринк в своем аккаунте в соцсети X.

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию системы ПВО», — написала она.

По мнению дипломата, эти средства помогут Украине сохранить работоспособность систем противовоздушной обороны на фоне атак на энергосистему страны.

11 апреля президент России Владимир Путин заявил, что российские удары по украинским энергетическим объектам являются частью демилитаризации, они оказывают влияние на оборонно-промышленный комплекс Украины.

10 апреля президент США Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине будет зависеть от того, одобрит ли американский конгресс продолжение выделения финансовой помощи для Киева.

Ранее немецкое издание Welt писало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.