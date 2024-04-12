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Ульянов рассказал о действиях украинской делегации на сессии МАГАТЭ

Постпред Ульянов: Украина пыталась перевести стрелки на РФ на сессии МАГАТЭ

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украина пыталась перевести стрелки на Россию на внеочередной сессии МАГАТЭ, посвященной возобновлению обстрелов Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это «российская операция под фальшивым флагом» и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас», — заявил Ульянов.

Российский дипломат отметил, что украинская делегация не смогла убедить в своей версии участников сессии. Ульянов также положительно оценил итоги сессии МАГАТЭ, где удалось привлечь внимание к опасным действиям Киева.

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предположил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины должны прекратится после внеочередной сессии МАГАТЭ.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.

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Операция на Украине
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