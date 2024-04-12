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В МИД объяснили, чем Финляндии грозят недружественные действия в адрес России

МИД: Финляндия испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Таким образом в МИД прокомментировали заявления Хельсинки о том, что власти Финляндии могут разрешить транзит ядерного оружия НАТО по своей территории.

«Безотносительно того, ведают ли власти Финляндии, что они творят, им предстоит в полной мере столкнуться с российскими военно-техническими контрмерами», — заявил Ермаков, процитировав библейское изречение «не ведают, что творят» в адрес финских властей.

До этого посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО Россия определенно ответит.

По его словам, Москва не может не реагировать на возможные решения финского правительства в военной сфере.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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