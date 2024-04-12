Франция строит пороховой завод

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости увеличения военного производства в стране во время своего визита на новый пороховой завод Eurenco в провинции Бержерак на юго-западе страны. В связи с этим в стране начали строить новый пороховый завод, пишет BFM-TV.

«Мир меняется, и нам необходимо производить больше, как для поддержки Украины, так и для обеспечения нашей защиты», — сказал Макрон журналистам. Президент европейского государстваотметил , что военное производство растет как в Европе, так и по всему миру.

Макрон подчеркнул, что Франция уже утроила производство самоходных установок Caesar, которые поставляются в Украину. Он также заявил, что производство боеприпасов на заводе Eurenco было удвоено с начала военных действий на Украине.

«Мы пойдем дальше. Новый завод в Бержераке, который дополнит уже существующее производство в Швеции, должен позволить нам вновь удвоить производство», - подчеркнул Макрон. Он призвал и другие оборонные компании ускорить переход к «экономике войны», включая поддержку Киева.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.