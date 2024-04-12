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Российские военные инструкторы прибыли в Нигер

В Нигер прибыли военные специалисты из России для обучения военных страны

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Francis Kokoroko/Reuters

Российские военные специалисты прибыли в Нигер, где займутся обучением нигерийских военных. Об этом сообщило Управление радио и телевидения Нигера (RTN) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нигер оборудован современной системой ПВО, приобретенной в рамках военного сотрудничества с Российской федерацией. Военная техника, которая состоит из этой системы, прибыла вчера в среду, 10 апреля 2024 года в Ниамей со 100 российскими военными инструкторами, которые установят ее и обучат наших военных», — говорится в сообщении.

RTN также опубликовало кадры прилета российского самолета Ил-76 в аэропорт Ниамея, на борту которого находились российские специалисты. В сообщении телеканала отмечается, что это произошло после разговора президента России Владимира Путина и председателя Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахамана Чиани.

Российские специалисты могут заняться в Нигере в том числе обучением местных сил борьбе с терроризмом.

19 марта сообщалось, что США обеспокоены развитием связей Нигера с Россией и Ираном.

Ранее Путин обсудил с лидером Нигера борьбу с терроризмом.

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