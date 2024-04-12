Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го

Западные чиновники предупредили о риске краха украинской обороны; ближайшие несколько месяцев станут «тяжелейшим испытанием» для Киева. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что из-за острой нехватки боеприпасов и личного состава, проблем в противовоздушной обороне и усталости от конфликта Украина сегодня переживает «самый уязвимый момент» с февраля 2022 года.

По словам неназванного американского чиновника, в Вашингтоне не видят никаких признаков скорого прорыва российских войск. Другой источник агентства добавил, что моральных дух украинцев пал, возможен коллапс украинской армии.

До этого стало известно, что снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет может привести к ликвидации целого поколения молодых граждан страны.

В материале указывается, что Украина столкнулась с критической проблемой в области демографии — в стране мало молодых мужчин. В связи с этим Киеву необходимо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.