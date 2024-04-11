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Корабли Украины, Британии и США проведут учения по обезвреживанию мин

ВМС Украины поучаствуют в учениях с Британией и США по обезвреживанию мин

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Shutterstock

Корабли военно-морского флота (ВМС) Украины совместно с Великобританией и США примут участие в учениях Sea Breeze 24, посвященные обнаружению и обезвреживанию мин. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление минобороны Соединенного Королевства.

В документе говорится, что в маневрах будут задействованы два бывших минных тральщика типа Sandown ВМС Великобритании, переданные Украине в начале года. Сообщается, что 11 апреля эти корабли прибыли в город Портсмут на юге Англии, где располагается крупнейшая военно-морская база Соединенного Королевства.

Накануне сообщалось, что Великобритания с 2025 года будет принимать участие в совместных учениях Японии и США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В конце марта 2024 года сообщалось, что члены оборонного альянса AUKUS (Великобритания, США и Австралия) намерены быстро расширить объединение за счет других западных союзников перед началом выборов в Соединенных Штатах и возможной победой экс-главы государства Дональда Трампа, а также избирательными процессами в Британии и Австралии.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировках военных в районе Стрелецкой бухты.

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