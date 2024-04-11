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Рогов заявил об установлении лиц, причастных к атакам на ЗАЭС

Рогов: причастные к обстрелам Запорожской АЭС установлены

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лица, причастные к атакам на Запорожскую АЭС установлены, преступные приказы киевских властей выполняли боевики 121-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Непосредственными исполнителями преступных приказов киевского режима во главе с Зеленским являются боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области», – сказал Небензя, отметив, что именно военнослужащие этого подразделения наносили удары артиллерией и дронами по Энергодару, Запорожской АЭС, а также по Каменско-Днепровскому району.

По словам дипломата, бойцы бригады располагаются на правом берегу Днепра в Никополе и пригороде, по их позициям ВС РФ наносят удары.

До этого постпред России при Совбезе ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты ядерной установки.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что атаки со стороны ВСУ по ЗАЭС увеличивают риск ядерной аварии.

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