Лица, причастные к атакам на Запорожскую АЭС установлены, преступные приказы киевских властей выполняли боевики 121-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Непосредственными исполнителями преступных приказов киевского режима во главе с Зеленским являются боевики 121-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ из Кировоградской области», – сказал Небензя, отметив, что именно военнослужащие этого подразделения наносили удары артиллерией и дронами по Энергодару, Запорожской АЭС, а также по Каменско-Днепровскому району.

По словам дипломата, бойцы бригады располагаются на правом берегу Днепра в Никополе и пригороде, по их позициям ВС РФ наносят удары.

До этого постпред России при Совбезе ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку ВСУ на Запорожскую АЭС нарушением пяти принципов защиты ядерной установки.

Ранее в МАГАТЭ отметили, что атаки со стороны ВСУ по ЗАЭС увеличивают риск ядерной аварии.