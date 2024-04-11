Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в российскую столицу. Об этом сообщило агентство БелТА.

Белорусского лидера в поездке сопровождает первая женщина-космонавт в истории республики Марина Василевская. До этого пресс-служба Лукашенко анонсировала проведение 11 апреля переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В пятницу, 12 апреля, лидеры двух стран должны принять участие в мероприятиях по случаю Дня космонавтики.

Перед встречей в Кремле с Путиным Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к тому, что Запад может направить военных к украинско-белорусской границе. Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Ну и сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных на Украину, скорее всего на границу к Беларуси. Ждем, пусть перебрасывают», — сказал президент Белоруссии.

По его словам, не хотелось, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине.

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