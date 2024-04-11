В Италии отчитались о подготовке 1420 солдат ВСУ

На территории Италии в 2023 году прошли полную военную подготовку 1420 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), для этого им потребовалось успешно завершить 42 курса. Об этом заявил генерал Франческо Паоло Фильуоло, сообщает газета La Repubblica.

По словам высокопоставленного итальянского военного, который является командующим оперативным штабом объединенных сил минобороны страны и курирует миссии Италии за рубежом, подготовка проводилась в рамках инициативы Евросоюза.

Фильуоло уточнил, что украинские военные также проходили тренировки на базах в Бельгии, Германии и Польше.

«В прошлом году мы провели 42 курса и подготовили 1420 украинских солдат [на территории Италии]», — отметил он.

По данным издания, генерал впервые предоставил данные о подготовке военнослужащих украинской армии на территории европейской страны.

Ожидается, что в 2024 году Италия примет участие в 41 международной операции. Фильуоло также уточнил, что сейчас в мире в миссиях за рубежом задействованы более 7 тыс. итальянских военных, но при необходимости это число может быть доведено до 12 тыс.

В конце марта глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью газете Il Messaggero заявлял, что не видит приближения прямого военного конфликта с Россией. Он также заверял, что Рим не намерен направлять своих военных на территорию Украины.

При этом Италия активно помогает Киеву в вопросах финансирования и материального обеспечения, в том числе и для военных целей.

Ранее в минобороны Италии высказали свое отношение к диалогу с Россией.