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ВС России ударили по обстреливавшей Энергодар и ЗАЭС бригаде ВСУ

Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удары по обстреливавшей Энергодар бригаде ВСУ

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Reuters

Российские силы нанесли удары по подразделениям 121-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреливали Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Наши точными ударами накрыли боевиков ВСУ, которые подвергали обстрелам Энергодар, Запорожскую атомную станцию, Каменско-Днепровский район Запорожской области», — отметил он.

По словам Рогова, часть военнослужащих удалось идентифицировать. Ими оказались солдаты из 121-й бригады теробороны из Кировограда, которых накрывали в Никополе и его пригороде.

До этого над Энергодаром заметили беспилотники.

Во вторник, 9 апреля, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщала, что атака беспилотника по зданию учебно-тренировочного центра на ЗАЭС произошла через десять минут после того, как мимо проехали представители мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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