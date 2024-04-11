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Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали Мордовию

Военэксперт Кошкин: ВСУ атаковали Мордовию из-за провалов на фронте

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расширяют географию ударов по территории России из-за провалов на фронте. Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя атаку беспилотников на Мордовию. Кроме того, по его мнению, Киев, атакуя российские объекты, пытается продемонстрировать успехи и получить больше западных денег.

«Провалился контрнаступ — как-то надо отчитываться перед своими всеми структурами, которые выделяли деньги. Теперь Зеленский опять хочет денег, но их нет. Надо доказывать делом, вот дело у них выглядит в виде беспилотников, которые они посылают по нашим гражданским объектам», — сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что оснований для пессимизма нет, поскольку российские силы противовоздушной обороны (ПВО) непрерывно совершенствуют свою работу.

О том, что в ночь на 11 апреля над Мордовией сбили два беспилотника самолетного типа сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, помимо республики, ВСУ пытались с помощью БПЛА атаковать Курскую, Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области. Всего украинские войска использовали 12 дронов.

Ранее ВС России нанесли массированные удары по энергообъектам Украины.

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