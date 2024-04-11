Украина выиграла суды у фирм, сорвавших поставки для ВСУ

Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на $2,7 млн у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по контрактам. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

«Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства», — уточнили в сообщении.

Решение затронуло внешнеэкономические договоры на поставку снаряжения для украинской армии. В ведомстве обратили внимание, что ни один из иностранных поставщиков не поставил вовремя товар, который был оплачен.

По данным министерства, «средства подлежат немедленному возврату». Кроме того, западные фирмы по решению суда обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.

Накануне стало известно, что утверждения официальных лиц о том, что граждан Великобритании, США и их союзников нет в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются дезинформацией. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.