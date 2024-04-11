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Финляндия задумалась о размещении войск НАТО на своей территории

Яаккола: Хельсинки изучает вопрос размещения войск НАТО на своей территории

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Sergei Grits/AP

Власти Финляндии изучают варианты размещения войск Североатлантического альянса и действий союзных сил на территории республики. Об этом заявил командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола, сообщает «Интерфакс».

«У нас нет решений по этому поводу, но мы рассматриваем разные варианты: будь то расширенные учебные мероприятия, ротационная модель или другие виды деятельности», — сказал Яаккола. По его словам, силы обороны страны достаточно сильны, но нельзя исключать возможности появления войск НАТО на ее территории в будущем.

Яаккола подчеркнул, что сейчас непосредственной военной угрозы для Финляндии нет, а ее развитие зависит от ситуации на Украине.

Отмечается, что Финляндия – это единственная страна альянса, в которой на постоянной основе нет войск из других стран НАТО.

Накануне генеральный секретарь Йенс Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить штаб сухопутных войск блока у границы с Россией.

Ранее посол РФ прокомментировал возможное появление ядерных сил на территории Финляндии.

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