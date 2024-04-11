Власти Белгородской области заявили о пострадавшем при атаке дрона ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате атаки украинского дрона на регион. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мужчина был травмирован в результате атаки дрона-камикадзе по селу Вознесенка Шебекинского городского округа.

Гладков уточнил, что мужчину госпитализировали.

До этого Гладков сообщал, что село Красное, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны украинских войск. Никто из мирных жителей в результате обстрела не пострадал.

Специалисты зафиксировали повреждения кровли и фасадов в трех частных домовладениях на территории населенного пункта. Также незначительный ущерб был нанесен двум хозяйственным постройкам.

Также губернатор региона Роман Старовойт сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».