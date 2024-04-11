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В США оценили работу российских тяжелых огнеметных систем в зоне СВО

MWM: ВС РФ успешно применяют огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-2 на Украине

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Вооруженные силы РФ успешно применяют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine.

Журналисты отметили, что российские войска используют данные комплексы для уничтожения наземных сил Украины. В том числе речь идет об украинских солдатах, скрывающихся в траншеях и на укрепленных позициях.

По словам авторов статьи, при их применении термобарические боеприпасы ТОС-1А «Солнцепек» рассеивают в воздухе газообразное облако химических веществ. Впоследствии это облако детонирует вакуумным зарядом, тем самым создавая взрыв с мощной ударной волной. Такая волна, в свою очередь, забирает весь воздух из находящихся в зоне ее действия замкнутых пространств.

«Эта система привлекла на украинском театре военных действий внимания, пожалуй, больше любых других средств российских сухопутных войск», — говорится в публикации.

В то же время журналисты подчеркнули, что нередко ВС РФ применяют ТОС-1А «Солнцепек» совместно с авиационными бомбами ОДАБ-500. Последние сбрасываются российскими истребителями прямо на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в государственной корпорации «Ростех» заявили о разработке новой огнеметной системы ТОС-3.

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Операция на Украине
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