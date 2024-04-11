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В ФСБ обвинили Британию в использовании Украины в качестве полигона

ФСБ: Британия не заботится о сохранности личного состава подразделений ВСУ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Специальный службы Великобритании не особо пекутся о сохранности личного состава спецподразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируя различные террористические и диверсионные акции для них. Об этом заявил анонимный сотрудник Федеральной службы безопасности России, передает РИА Новости.

На видео, опубликованном ФСБ, сотрудник спецслужбы отреагировал на провал попытки высадки на Тендровскую косу Херсонской области диверсантов спецназа ВСУ, за которой стоял Лондон.

По словам сотрудника ФСБ, используя Украину в качестве полигона, а ее солдат, как расходный материал для испытания и улучшения новых разработок видов вооружения и тактики их применения, спецслужбы Британии не утруждают себя планированием хорошо продуманных терактов и детально отработанных операций, тем более не беспокоятся о сохранности украинских солдат.

Он также добавил, что об этом четко говорят показания задержанного военнослужащего 73-го морского центра силы специальных операций ВСУ.

До этого стало известно, что ФСБ пресекла попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. По данным ведомства, подготовку диверсии курировало подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service), «что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».

Ранее в Запорожье задержали агента СБУ, готовившую теракт против российских военных.

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