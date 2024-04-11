В «Калашникове» назвали дату выпуска противоосколочного одеяла «Эгида»

АО «НИИ стали», входящее в концерн «Калашников», усовершенствовало противоосколочное одеяло «Эгида», которое после доработки стало способно защитить от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. Начать выпуск обновленного средства защиты планируется в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

В «Калашникове» отметили, что предприятия связи попросили защитить радиолокационные станции от осколков, указав при этом, что защитный материал не должен мешать радиосигналу. Сотрудники компании провели экспертизы в профильных НИИ и получили заключение о том, что «Эгида» обладает радиопрозрачностью и может использоваться для защиты.

По данным «НИИ стали», запуск в производство «Эгиды» с маскировочными характеристиками запланирован на третий квартал 2024 года.

В прошлом году промышленное предприятие «Тамбовмаш» вместе с АО «НИИ стали» запустили серийное производство противоосколочных одеял для военнослужащих.

Ранее «Калашников» выпустил ретро-байк «Иж-49» в электрической версии.