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В Иране опровергли информацию о закрытии неба над столицей

Агентство Mehr опровергло сообщения о закрытии неба над Тегераном из-за учений

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Shutterstock

Информация о закрытии воздушного пространства над столицей Ирана в связи с проведением военных учений не соответствует действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пост в арабоязычном аккаунте местного агентства Mehr в социальной сети X (бывший Twitter).

В материале отмечается, что 11 апреля некоторые зарубежные СМИ распространили информацию, согласно которой агентство Mehr якобы сообщило о прекращении всех полетов над Тегераном с 00:00 по местному времени (23:30 10 апреля мск). При этом в подобных статьях утверждалось, что иранские журналисты сослались на министра обороны страны.

«Эта информация ложная, у информационного агентства Mehr таких новостей нет», — говорится в публикации.

10 апреля американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников и секретные документы заявила, что Иран максимально близко подобрался к созданию собственного ядерного оружия. По данным журналистов, сейчас Тегеран обладает достаточным количеством обогащенного урана для создания около трех атомных бомб всего в течение нескольких дней или недель.

Ранее США пообещали помогать Израилю в случае любых угроз со стороны Ирана.

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