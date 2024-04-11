Военкоматы на Украине начнут «мобилизовывать» автомобили граждан

Граждане Украины, имеющие в собственности два и более автомобиля, могут лишиться их в рамках так называемой мобилизации транспортных средств. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на изменения, внесенные в принятый Верховной радой закон о мобилизации.

В материале отмечается, что министерство внутренних дел страны начнет передавать сотрудникам военных комиссариатов информацию о наличии машин в собственности у тех или иных граждан и компаний. При этом количество транспортных средств, которое должны мобилизовать в каждом из регионов, будет устанавливать областная администрация.

Более того, конфискация распространится и на другую технику. В том числе речь идет о тракторах, сельскохозяйственных машинах и водных транспортных средствах.

По данным журналистов, попавшие под мобилизацию автомобили и техника будут стоять на воинском учете в военных комиссариатах. Эти транспортные средства запретят вывозить с Украины, использовать как залог и передавать другим лицам.

Ожидается, что в ближайшее время кабинет министров страны определит точный процесс отчуждения машин. Граждане смогут вернуть автомобили через месяц после объявления демобилизации, подчеркивается в материале.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации во втором чтении.