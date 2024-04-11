В ДНР ликвидирован командир ВСУ

В Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ликвидировали командира разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Ляха. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот фронта».

Всего была уничтожена группа из шести человек.

Информацию о произошедшем с Ляхом подтвердил бывший глава Энергодара Дмитрий Орлов на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, 37-летний украинец выполнял боевое задание на Авдеевском направлении.

Лейтенант был ликвидирован 1 апреля. Он нес службу в запасах сил обороны, был младшим лейтенантом 71-й штурмовой бригады.

7 апреля министерство обороны РФ сообщило, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении.

Также 9 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области, расположенного возле Кременной, ликвидирована группа англоговорящих диверсантов.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.