В Воронежской области объявлен отбой режима опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — написал чиновник.

Опасность была объявлена около часа назад.

Глава региона призывал граждан сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Вечером 10 апреля и до утра 11 апреля опасность атаки БПЛА также действовала в Курской области.

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 11 апреля российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

Режим воздушной опасности был введен и в Липецкой области. Все силы и средства были приведены в повышенную готовность.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».