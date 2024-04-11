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Глава Херсонской области рассказал, сколько БПЛА сбили за сутки над регионом

Сальдо: ВС РФ за сутки сбили 77 беспилотников ВСУ в Херсонской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные за сутки сбили 77 украинских беспилотников в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, на Херсонском направлении действовала группировка войск «Днепр». Военные вели активную оборону левого берега Днепра. В частности, велась контрбатарейная борьба, борьба с беспилотниками. Российские солдаты уничтожали живую силу ВСУ и технику.

«За сутки потери противника составили: до 65 боевиков, 11 орудий и минометов, 1 боевая бронированная машина, 3 единицы автомобильной техники, сбито 77 разведывательных и ударных БПЛА», — пояснил Сальдо.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что украинские военные на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра в Херсонской области запрещают местным жителям возделывать огороды и минируют сельскохозяйственные земли.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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