Появилось видео с горящей Трипольской ТЭС

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук и ряд украинских военных Telegram-каналов начали распространять видео с горящей Трипольской ТЭС в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На появившихся в сети кадрах можно увидеть почти полностью охваченное огнем здание и огромный столб черного дыма, исходящий от него. Отмечается, что незадолго до публикации видео в Киевской области перекрыли дорогу Обухов — Украинка: в этом районе находится Трипольская ТЭС.

До этого пресс-служба украинского энергохолдинга ДТЭК сообщила, что две его теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в результате прилетов. Наименования и места расположения станций компания не называла.

Кроме того, сообщалось о пожаре на неназванном объекте критической инфраструктуры в Киевской области.

Утром 11 апреля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Ровно, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Ранее стало известно, что во Львовской области Украины под удар попала казарма.