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Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Утром 11 апреля над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка ВСУ атаковать регион при помощи дрона произошла около 09:00 мск. Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Еще один украинский БПЛА сбили ночью. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брассовского района. Пострадавших и разрушений нет.

Всего в ночь на 11 апреля ПВО сбила 12 дронов. Атаке подверглись Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Мордовия.

Отмечается, что три дрона были сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей, по два — в республике Мордовия и Белгородской области, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Ранее беспилотники заметили над Энергодаром.

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