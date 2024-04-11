Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Брянской областью

Утром 11 апреля над Брянской областью был сбит украинский беспилотник. Подробности сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка ВСУ атаковать регион при помощи дрона произошла около 09:00 мск. Беспилотник уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Еще один украинский БПЛА сбили ночью. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брассовского района. Пострадавших и разрушений нет.

Всего в ночь на 11 апреля ПВО сбила 12 дронов. Атаке подверглись Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Мордовия.

Отмечается, что три дрона были сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей, по два — в республике Мордовия и Белгородской области, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

Ранее беспилотники заметили над Энергодаром.