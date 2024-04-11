Поднятые в небо из-за истребителей РФ самолеты Польши вернули на аэродромы

Авиацию Польши и ряд других стран, поднятую в небо из-за якобы активности российских самолетов, вернули на аэродромы. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в социальной сети X.

Утром 11 апреля Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России.

По данным оперкомандования, самолеты были возвращены на аэродромы «в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации».

Подобная ситуация произошла и 6 апреля. Польские самолеты поднялись в небо во время работы самолетов Воздушно-космических сил России на Украине.

В оперативном командовании польских ВС заявляли, что в ночь на 6 апреля наблюдалась «интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины».

Ранее в Польше заявили, что Россия готовится к конфликту с «оборонительным альянсом» НАТО.