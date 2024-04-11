Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советник главы ДНР оценил шансы на успех нового контрнаступления ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: новое контрнаступление ВСУ не будет успешным

close
100%
Inna Varenytsia/Reuters

Новое контрнаступление Украины по объективным причинам не будет успешным, но необходимо учитывать сопутствующую ему ситуацию. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Киева уже есть план нового контрнаступления. По его словам, разрушение Крымского моста входит в этот план.

По мнению Кимаковского, это контрнаступление будет безуспешным в том числе из-за крупных проблем с финансированием Запада Вооруженных сил Украины, есть проблемы с поставками боеприпасов и с формированием системы безопасности на территориях союзников.

При этом советник главы ДНР отметил, что следует серьезно отнестись к заявлению Зеленского ввиду возможных дополнительных поставок различных систем вооружения Киеву и возможной тотальной мобилизации в стране. Эксперт предположил, что украинский лидер в данном случае делает ставку на поставку американских самолетов-истребителей F-16, новых ракет, управляемых бомб, а также на развитие беспилотников.

Предыдущее контрнаступление Украины началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал».

Ранее Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами