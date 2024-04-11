За ночь над территорией России сбили 12 украинских дронов

За ночь над территорией России были сбиты 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа. Их перехватили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что три дрона были сбиты над территориями Курской и Тамбовской областей, по два — в республике Мордовия и Белгородской области, по одному — в Брянской и Липецкой областях.

До этого глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.

По его словам, в городе и области уже наблюдаются перебои с электроснабжением.

Также министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что в республике отменили воздушную тревогу.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.