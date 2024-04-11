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Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области

Старовойт объявил отбой опасности атаки беспилотников в Курской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Отбой опасности атаки беспилотного летательного аппарат объявлен в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал чиновник.

Опасность была объявлена вечером 11 апреля.

Утром 11 апреля Старовойт сообщил, что ночью российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

Режим воздушной опасности был введен и в Липецкой области. Все силы и средства были приведены в повышенную готовность.

10 апреля помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер, комментируя атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы, заявила, что Вашингтон обеспокоен таким развитием событий, однако удары по России являются «суверенным» шагом Киева.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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