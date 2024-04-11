На Украине отменена воздушная тревога

Воздушная тревога, объявленная во всех регионах Украины, отменена. Об этом сообщает министерство цифровой трансформации республики.

Сирены начали звучать рано утром 11 апреля, на юге страны воздушная тревога продлилась почти 8 часов.

В течение этого времени стало известно о взрывах в Одессе, Ровно, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской областях и в подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.