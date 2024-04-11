Российские артиллеристы отомстили за офицера пресс-центра Минобороны РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России в Луганской народной республике нанесли удар возмездия по позициям украинских войск за офицера пресс-центра Минобороны РФ Евгения Половодова. Видео с кадрами случившегося опубликовал Telegram-канал команды журналистов «Вести Луганск».

На видео артиллеристы заряжают орудие 152-мм снарядом, на котором маркером написано «За Евгения Половодова», после чего производят залп по позициям ВСУ в Часове Яре.

«Противник будет побежден», — заключают журналисты луганского филиала ВГТРК.

10 апреля команда «Вестей Луганска» попала под обстрел в районе Кременной. В результате удара не стало Половодова, который с первых дней СВО организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск. Ему было 33 года, у него остались мама, жена и маленький сын.

После обстрела также госпитализировали оператора ВГТРК Дениса Шума, которого доставили в больницу в Луганске.

Ранее МИД РФ потребовал от международных структур осудить атаку ВСУ на журналистов.