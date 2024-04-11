В Харьковской области рассказали о повреждениях объектов инфраструктуры

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры Харькова и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в городе и области уже наблюдаются перебои с электроснабжением.

До этого стало известно, что на юге Украины — в Одессе — после взрывов частично пропало электричество.

Ночью 11 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Вчера днем в Одесской области из-за обстрела была повреждена автозаправочная станция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.