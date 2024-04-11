В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошла серия взрывов

Этой ночью в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области произошли взрывы. Об этом сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров.

«В Запорожской области слышны взрывы», — написал он в своем Telegram-канале. Другие подробности ЧП на текущий момент неизвестны.

Воздушная тревога действует на всей территории Украины.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области и Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Одессе после взрывов пропал свет.