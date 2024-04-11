В США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю

Крупный ракетный удар по Израилю со стороны Ирана или его союзников в ближайшие дни неизбежен. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с разведанными США и Израиля.

По их информации, США и их союзники считают, что Иран может использовать высокоточные ракеты для нанесения ударов по военным и правительственным объектам в Израиле. При этом гражданские объекты не станут целью нападения.

Как заявили источники, потенциальная атака может произойти в ближайшие дни.

«Это, скорее, вопрос когда, а не если», — сказал один из них.

На этой неделе газета The Sun со ссылкой на представителя западных служб сообщила, что Израиль на любые атаки Ирана ответит ударом по иранским ядерным объектам.

8 апреля посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран не хочет расширять зону войны, но оставляет за собой право ответить на удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено. Россия призвала международное сообщество осудить атаку, подчеркнув, что в противном случае в следующий раз удару может подвергнуться дипведомство иного государства.

Ранее в Израиле назвали Иран «империей зла».