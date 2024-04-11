В Одессе после взрывов пропал свет

На юге Украины — в Одессе — после взрывов частично пропало электричество. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского издания «УНИАН».

Недавно на Украине сразу в нескольких регионах объявили воздушную тревогу. На текущий момент она действует в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях.

Сегодня днем в Одесской области из-за обстрела была повреждена автозаправочная станция.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные уничтожили ЗРК IRIS-T недалеко от Одессы.