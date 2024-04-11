Губернатор Брянской области заявил об уничтожении украинского дрона

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что была пресечена попытка украинского беспилотного летательного аппарата нанести удар по региону. Об этом сообщается в Telegram-канале главы области.

По словам Богомаза, российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брассовского района.

Губернатор отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Богомаз выразил благодарность бойцам подразделений противовоздушной обороны за их работу.

До этого опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской и Курской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили места сборки украинских дронов.