Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области и Курской областях. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС Воронежской области со ссылкой на данные РСЧС и в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.
«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — предупредили в МЧС.
Старовойт написал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки в Курской области.
Сегодня днем над Энергодаром заметили беспилотники.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.