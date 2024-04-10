Опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской и Курской областях

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области и Курской областях. Об этом говорится в Telegram-канале ГУ МЧС Воронежской области со ссылкой на данные РСЧС и в Telegram-канале губернатора Курской области Романа Старовойта.

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов! Просим население соблюдать спокойствие», — предупредили в МЧС.

Старовойт написал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки в Курской области.

Сегодня днем над Энергодаром заметили беспилотники.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.