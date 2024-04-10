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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины и части Запорожской области объявили воздушную тревогу

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Shutterstock/Wirestock Creators

Воздушную тревогу объявили в в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в контролируемых украинскими властями районах Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Накануне вечером утром в Одессе произошли взрывы.

Утром 10 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по санаторию «Очаков» в одноименном городе Николаевской области, в котором находились не менее 300 украинских военнослужащих.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли мощный удар по железнодорожной станции Славянска, находящегося на подконтрольной Украине территории ДНР.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.

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