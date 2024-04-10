ВКС России в Сирии нанесли удары по боевикам

Воздушно-космические силы России уничтожили 11 пунктов базирования боевиков, которые приняли решение покинуть контролируемую американцами зону Эт-Танф в Сирийской пустыне. Об этом РИА Новости сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России уничтожены одиннадцать выявленных мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор», — заявил Попов.

Генерал отметил также, что за прошедшие сутки в районе Эт-Танф были зафиксированы 12 нарушений тремя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

До этого ВКС России уничтожила два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.

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