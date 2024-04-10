Помощник главы Пентагона поспорила с конгрессменами насчет Крыма

России надо «преподать урок» в контексте Крыма, дав возможность украинским вооруженным силам попытаться захватить полуостров. Об этом заявила помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, передает РИА Новости.

«Это Украине решать, требуется ли для них достичь этого <...> Для меня исполнение международной нормы о том, что границы нельзя менять силой, абсолютно жизненно необходимо, чтобы преподать Путину урок, так что, да», — заявила Уолландер в ответ на вопрос конгрессмена Мэтта Гетца насчет полуострова.

Гетц и его коллега Адам Смит отметили, что наиболее реалистичным сценарием является тот, при котором Крым остается в составе России. Между представителем Пентагона и конгрессменами возникла перепалка, в ходе которой Уолландер заявила, что если не помочь Вооруженным силам Украины сейчас, то «инвестиции» США в конфликт на Украине за прошедшие два года «не окупятся».

До этого крымский общественник назвал террор сутью нового плана контрнаступления ВСУ.

Ранее политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении.