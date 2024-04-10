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США одобрили поставку истребителей F-35 в Грецию

Минобороны Греции сообщило, что США одобрили поставку истребителей F-35

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Нина Падалко/РИА Новости

Министерство национальной обороны Греции сообщило, что компетентные органы США одобрили поставку в страну истребителей пятого поколения F-35 в Грецию. Информацию об этом передает РИА Новости.

В министерстве сообщили, что 10 апреля компетентные органы США направили в Главное управление оборонного вооружения и инвестиций (GDAEE) министерства национальной обороны официальное письмо о предложении и акцепте LOA (Letter of Offer and Acceptance) в отношении поставки истребителей F-35 Греции.

Отмечается, что Греция планирует приобрести до 40 самолетов.

В январе Госдеп США одобрил продажу Греции истребителей F-35 и необходимого оборудования. Всего Афины запросили у Вашингтона до 40 машин пятого поколения — истребители, двигатели, коммуникационное оборудование, системы логистики, обучения и поддержки, а также запасные части.

В феврале текущего года координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не могут поставлять Турции истребители пятого поколения F-35 из-за наличия у Анкары российских систем противовоздушной обороны С-300 и С-400.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Восточной Европе готовятся авиабазы для F-16.

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