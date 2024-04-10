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Здание минобороны Британии покрасили в красный цвет

Пропалестинские активисты распылили краску на здании минобороны Британии

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Toby Melville/Reuters

Пропалестинские активисты распылили краску на здании министерства обороны Британии. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никогда не будем мириться с ситуациями, когда под предлогом участия в протестах люди причиняют ущерб общественной собственности», — указано в заявлении участников акции, антивоенных движений Youth Demand и Palestine Action.

Активисты движений требуют от правительства Британии запрета на поставки оружия Израилю в связи с войной в секторе Газа, а также прекращения сотрудничества с израильскими оружейными предприятиями.

До этого здание министерства иностранных дел Нидерландов в Гааге облили красной краской в знак протеста из-за позиции властей страны по палестино-израильскому конфликту.

Протестующие обвинили МИД Нидерландов в причастности к неразборчивым боевым действиям Израиля в секторе Газа и прикрепили на фасад здания ведомства фотографии тел палестинцев.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.

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