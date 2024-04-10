Оператора луганского телеканала успешно прооперировали

Попавший под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) оператор телеканала «Вести Луганск» Денис Шум успешно прооперирован. Об этом сообщает Telegram-канал луганского телеканала.

«Врачи из состава 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда (аэромобильного) Воздушно-Десантных Войск МО РФ провели операцию, осколок из ноги достали», — сообщает телеканал.

10 апреля оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ в районе города Кременной. По ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализировали в Луганск.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от профильных международных структур решительного осуждения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на съемочную группу луганского филиала ВГТРК в ЛНР.

Ранее в МИД РФ заявили о планах доказать в ООН вину Украины в обстрелах ЗАЭС.