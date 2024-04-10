В Пентагоне оценили эффективность ударов ВСУ по НПЗ в России

Удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России оказались малоэффективны из-за быстрого ремонта предприятий и не смогли повлиять на возможность продолжать специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесту Уолландер.

«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — заявила Уолландер.

До этого помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщила, что Вашингтон обеспокоен атаками Вооруженных сил Украины по территории России, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Ранее Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.