Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне оценили эффективность ударов ВСУ по НПЗ в России

Пентагон: удары ВСУ по НПЗ в России не повлияли на возможность продолжать СВО

close
100%
Shutterstock

Удары дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России оказались малоэффективны из-за быстрого ремонта предприятий и не смогли повлиять на возможность продолжать специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесту Уолландер.

«До сих пор удары, которые мы наблюдали по российским источникам энергии, существенно не изменили способность России вести войну... я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — заявила Уолландер.

До этого помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщила, что Вашингтон обеспокоен атаками Вооруженных сил Украины по территории России, в том числе на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Ранее Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами