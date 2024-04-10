В Севастополе флот провел тренировку расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия. Об этом рассказал мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Тренировки прошли на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Развожаев добавил, что обстановка в самом городе спокойная.

До этого в Севастопольской и в Стрелецкой бухтах прошли учения противоподвойной диверсионной обороны.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

До этого, 6 апреля, в Севастополе прошли учения Черноморского флота. Развожаев предупреждал местных жителей о возможных громких звуках в связи с учениям. Губернатор отмечал, что военные провели тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО).

Ранее в Севастополе положительно оценили нового командующего ЧФ.