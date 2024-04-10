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Швейцария, Германия и Австрия проведут совместные военные учения в 2025 году

Швейцарские и немецкие военные проведут совместные учения с Австрией в 2025 году

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Global Look Press

Порядка 800 швейцарских военных примут участие в совместных четырехнедельных учениях с Австрией и Германией весной 2025 года на территории Австрии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление Федерального совета страны.

В документе говорится, что на заседании, которое состоялось 10 апреля, Федеральный совет был проинформирован о планах организации войсковых учений в Австрии в сотрудничестве с австрийскими вооруженными силами.

«Учения запланированы на весну 2025 года, и участие отряда является добровольным», — уточняется в заявлении.

Также сообщается, что после учений бойцы получат опыт для тренировок в более крупных смешанных боевых формированиях за границей.

В прошлом году сообщалось, что Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта на Украине.

Ранее в Швейцарии призвали подумать, как пригласить РФ на саммит по Украине.

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