На Украине вернулись к обсуждению демобилизации

Министерство обороны Украины предлагает рассмотреть новый закон о демобилизации в течение ближайших восьми месяцев. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя минобороны Дмитрия Лазуткина.

«Пока есть поручение от парламентского комитета — разработать в течение восьми месяцев новый законопроект о ротациях и демобилизации. В новом документе нужно учесть многие факторы, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны», — заявил Лазуткин.

Представитель украинского минобороны также отметил, что вокруг этого вопроса существует большое количество популистских мнений.

Из нового закона о мобилизации после продолжительного обсуждения была убрана любая возможность демобилизации военнослужащих до конца конфликта.

До этого председатель совета резервистов сухопутных войск Вооруженных сила Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что масштабная демобилизация в армии возможна только в случае капитуляции.

Ранее стало известно, что демобилизацию хотят отдельно рассмотреть в Верховной раде Украины.