Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане на учениях отработают пресечение терактов

Силовой этап учений «Восток-антитеррор--2024» впервые состоится в Узбекистане

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Силовой этап учений «Восток-антитеррор--2024» впервые состоится в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).

В публикации отмечается, что мероприятие призвано усовершенствовать систему противодействия терроризму, отработать слаженность совместной антитеррористической деятельности, улучшить боевые мероприятия по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Участники учений также обменяются накопленным опытом.

Главными факторами, влияющими на появление и развитие угроз терроризма для государств СНГ, стали высокая активность международных террористических сообществ в Афганистане, Сирии, Ираке, а также на Украине и Ближнем Востоке, указывается в сообщении.

В январе пресс-служба антитеррористической комиссии Приморья заявляла, что в Приморском крае за год были арестованы более 30 человек при подготовке 27 терактов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами