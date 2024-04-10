В Узбекистане на учениях отработают пресечение терактов

Силовой этап учений «Восток-антитеррор--2024» впервые состоится в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).

В публикации отмечается, что мероприятие призвано усовершенствовать систему противодействия терроризму, отработать слаженность совместной антитеррористической деятельности, улучшить боевые мероприятия по освобождению заложников и нейтрализации террористов. Участники учений также обменяются накопленным опытом.

Главными факторами, влияющими на появление и развитие угроз терроризма для государств СНГ, стали высокая активность международных террористических сообществ в Афганистане, Сирии, Ираке, а также на Украине и Ближнем Востоке, указывается в сообщении.

В январе пресс-служба антитеррористической комиссии Приморья заявляла, что в Приморском крае за год были арестованы более 30 человек при подготовке 27 терактов.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом.