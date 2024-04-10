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Зеленский запросил новую помощь у Запада

Зеленский попросил передать Киеву десятки систем ПВО и современные истребители

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Denis Balibouse/Reuters

Украина нуждается в поставках систем противовоздушной обороны и современных истребителей. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина не просит слишком много. Если использовать системы ПВО и боевые летательные аппараты, которые могут защитить нашу страну от российского террора... Несколько десятков систем и достаточное количество современных истребителей – и вообще не будет проблемы российской авиации и бомб. Нам нужна артиллерия, чтобы вернуть нормальную жизнь на оккупированную Россией землю», — написал украинский президент.

Днем 10 апреля Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет успешнее предыдущего.

В этот же день президент Украины посетил Харьковскую область и оценил ход строительства укреплений.

До этого глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас в Киеве встретился с Зеленским, предоставил пакет поддержки страны и пообещал Киеву увеличение военной помощи Вооруженным силам Украины.

Ранее политолог объяснил, зачем Зеленский заговорил о новом контрнаступлении.

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